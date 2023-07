Mara excluída!

Uma chamada do 'Criança Esperança', no 'Jornal Nacional', chamou a atenção dos telespectadores por Xuxa anunciar que anos depois estaria de volta ao evento beneficente da Globo, acompanhada por outras apresentadoras infantis: Angélica e Eliana (esta última no elenco do SBT). Chamou atenção a ausência de Mara Maravilha. Por que será que ela não foi chamada? Seria pelo preconceito por ser morena? Alguém acredita de verdade nesta hipótese? Ou será que seus feitos paralelos é que a levaram a ser excluída da campanha e mais uma vez dos grandes eventos da Globo?