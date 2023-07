'Amazônia encanta e também amedronta'

A temporada 2023 de No Limite - Amazônia chega hoje à tela da TV Globo e promete muitas novidades. A primeira delas é a mudança de cenário: no lugar das dunas e praias paradisíacas, entra a beleza imponente da Amazônia. E, depois de muitos pedidos dos telespectadores, o campeão do programa deixará de ser decidido por votação popular para ser definido em um grande desafio. Além disso, o elenco conta com algumas celebridades, como Carol Nakamura, Claudio Heinrich, Monica Carvalho e Paulo Vilhena. Sem falar no retorno de Pipa, que foi vice-campeã na primeira edição da atração.

Fernando Fernandes volta ao posto de apresentador do reality show e comenta os desafios de gravar na floresta. "Tudo aqui é muito difícil, mas ao mesmo tempo é tudo muito lindo. Então, ao mesmo tempo que a Amazônia te encanta pela beleza, por tudo que ela proporciona como natureza, ela também te amedronta. Durante o passar dos dias aqui, a gente vai vendo que estamos no limite mesmo. A gente vem preparado e achando que sabe alguma coisa, que conhece alguma coisa sobre a floresta, mas quando a gente cai pra dentro dela, a gente está no auge da cheia, da chuva... O calor daqui é algo que eu nunca senti na minha vida. Então, é no limite pra todo mundo aqui", garante.

"E, claro, não posso deixar de falar que eu estou sentado numa cadeirinha... Então, tenho que criar meus caminhos pelo meio da floresta, pelo meio da mata", completa o apresentador, que perdeu o movimento das pernas após um acidente de carro em 2009.