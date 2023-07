Redução de expectativas

Segundo tem sido noticiado, Faustão tem negociado com a Record TV e com o SBT um programa, aos sábados ou domingos, mas as negociações têm enroscado no salário, que inchou nos tempos de Globo e Band. Só que as coisas são diferentes agora. Ou ele reduz drasticamente suas expectativas de rendimentos ou dificilmente conseguirá fechar contrato com alguma delas. É verdade que a Band fechou com ele por R$ 3 milhões mensais 'merchans', mas o resultado desastroso nós vimos e sobrou ainda para funcionários da emissora que não tinham nada a ver com esta aventura.