O mundo perde Tony Bennett

Morreu aos 96 anos o grande artista do jazz e do pop Tony Bennett. Ele recebeu o diagnóstico de Alzheimer em 2016, mas continuou gravando canções até 2021. Tony fez parcerias importantes com Frank Sinatra, Amy Winehouse e Lady Gaga. Mesmo com a doença, nunca esqueceu o repertório e, além de gravar, continuou a se apresentar. Nos seus 70 anos de carreira, vendeu milhões de discos pelo mundo e ganhou 20 Grammys, um deles pelo conjunto da obra. Certa vez, Frank Sinatra definiu Bennett como "o maior cantor popular do mundo". Nossos sentimentos à família e que descanse em paz!