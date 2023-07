A casa de Larissa

Os pais de Larissa Manoela venderam a mansão dela em Orlando por 1 milhão e 100 mil dólares, o que em reais dá quase 6 milhões. Porém, todo o esquema foi feito sem que Larissa soubesse, o que significa que a propriedade estava no nome dos pais e não no dela. Acontece que a mansão foi comprada com o dinheiro do trabalho dela desde menininha, que o Brasil inteiro testemunhou. E agora a situação que já era péssima no relacionamento familiar deve estar muito pior. Fica a pergunta: por que os pais dela fizeram isso? Falta de dinheiro é que não deve ser.