Fátima Bernardes continuará na Globo comandando o 'The Voice' e o 'The Voice Kids', mas ganhará novamente um programa para chamar de seu. Só que agora no GNT. Será praticamente o Encontro. O conteúdo será o mesmo, mas com outro título. E vamos combinar que ninguém merece outro deste, seja no cabo ou na TV aberta.