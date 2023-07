A empresária de Bruna Marquezine, Juliana Montesanti, contou num podcast que o jatinho delas teve um problema sério em 2021 e quase caiu. Na ocasião, Bruna, Juliana e a equipe voltavam de um trabalho no Nordeste e enfrentaram uma tempestade. Foi preciso pousar num ponto de emergência em Vitória. No pouso, estavam todos de mãos dadas, chorando muito. O avião esquentou e perdeu altitude. Juliana ainda contou que, quando abriram a porta da cabine do piloto, ele estava molhado de suor e o copiloto, desesperado. Que elas não passem novamente por isso!