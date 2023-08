Rosa vira filme

O Teatro da Biblioteca Parque do Rio de Janeiro recebeu, na última segunda-feira, uma sessão única e exclusiva do documentário Rosa - A narradora de outros Brasis, de Valmir Moratelli, em parceria com Libário Nogueira. O filme, que foi premiado na 2ª edição do Festival de Cinema de Vassouras, acompanha a trajetória da carnavalesca Rosa Magalhães em seu último trabalho até aqui, à frente da Paraíso do Tuiuti em 2023.

Temas como o machismo e o preconceito com a cultura popular estão presentes na obra, que intercala falas da própria homenageada com depoimentos de quem conviveu com ela e imagens de desfiles que marcaram a carreira da artista.

Após a sessão, o público presente pode conferir um bate-papo com os diretores do documentário. O jornalista Fábio Fabato e o carnavalesco e comentarista Milton Cunha foram os dois convidados especiais dessa roda de conversa, ambos amigos próximos de Rosa Magalhães, além de estudiosos do trabalho realizado ao longo de décadas pela artista.