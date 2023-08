Monica Iozzi deixa elenco

Motivo de saúde, readequação do elenco e até o gênio de Monica Iozzi são apontados como o motivo do desligamento da atriz da novela 'Elas por Elas' após a divulgação do elenco e até o começo das gravações. O mais crível é sobre o gênio da atriz, o que merece um aprofundamento. Sempre que se diz isso, é porque a pessoa se recusa a obedecer regras absurdas. A Globo fala tanto em transparência, mas nestas situações a palavra fica só na teoria. O público tem o direito de saber a verdade sobre a saída de uma grande atriz de um trabalho.