No sábado, o apartamento em que Maisa estava hospedada em Pernambuco pegou fogo. Ela foi flagrada chorando na portaria do prédio. Maisa e os amigos não se feriram e no domingo ela postou uma foto com eles para tranquilizar os fãs. A causa do incêndio foi um curto-circuito no ar condicionado do imóvel. Que susto!