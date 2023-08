Documentário não virou

O alarde foi imenso para divulgar o documentário sobre a carreira de Xuxa. Mas pelo visto acabou sendo do mesmo tamanho da decepção de quem assistiu. Comentários na internet dizem que o programa é parcial, muito mal editado, e nada fica esclarecido de verdade, como por exemplo o motivo do fracasso da loira na tentativa de uma carreira nos Estados Unidos. Dizem também que os assuntos são jogados de qualquer jeito, sem uma ligação entre eles. O que pude ver no primeiro episódio mostrado pela Globo aberta me faz concordar com tudo que tem sido dito na internet.