Fãs, amigos e familiares de Aracy Balabanian terão a oportunidade de se despedir da atriz hoje em velório aberto ao público, de 10h às 13h, no Salão Assyrio do Theatro Municipal, localizado no Centro do Rio. Em seguida, o corpo da veterana será encaminhado para o Cemitério do Caju, onde será cremado em cerimônia restrita à família e aos amigos próximos da artista, que morreu aos 83 anos, na manhã de ontem, vítima de câncer no pulmão.