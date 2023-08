Adeus, Aracy Balabanian!

Quem viveu o início das telenovelas no Brasil aprendeu a amar Aracy Balabanian. Foi a icônica dona Armênia de 'Rainha da Sucata', a misteriosa Filomena de 'A Próxima Vítima'... Fez também 'Elas Por Elas', 'Mania de Querer', 'Helena', e foi a inesquecível Cassandra do humorístico 'Sai de Baixo'. Infelizmente na segunda-feira, aos 83 anos, ela nos deixou após lutar desde outubro contra um câncer de pulmão. Foi fumante por muitos anos e estava internada na Clínica São Vicente. Meu carinho aos familiares, amigos e milhões de fãs. Vá com Deus, minha amiga pisciana!