21h20.Globo: Rodrigo comunica a Caio que, de acordo com o resultado da perícia, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia foram sabotados. Petra (foto) desabafa com Hélio. Caio deduz que Marino esteja acobertando alguém, e Rodrigo pensa em tomar as providências cabíveis para a abertura de um inquérito sobre o acidente de Daniel. Graça propõe a Jonatas que ambos unam forças para separar Caio e Aline.