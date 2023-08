Adeus a um gênio

O diretor teatral cearense Aderbal Freire-Filho, premiado no Brasil e internacionalmente por seus importantes trabalhos experimentais, nos deixou na quarta-feira. Ele, desde 2020, lutava contra as sequelas de um AVC hemorrágico. Sua esposa desde 2004, a atriz Marieta Severo chegou a montar uma UTI, mas o artista estava internado no Hospital Copa Star. Aderbal, além do teatro, fez cinema e TV. Foi, aliás, um dos diretores do seriado 'Tapas & Beijos'. Ele deixa um filho: Camilo Freire. Meu carinho aos familiares, amigos e milhões de admiradores.