Volta à Globo aberta

Já se sabe que após esta lamentável 'Terra e Paixão', de Walcyr Carrasco, no horário das 21h, a Globo prepara outro remake de Benedito Ruy Barbosa: 'Renascer', que está sendo reescrita pelo neto dele, Bruno Luperi. Mas em seguida estava programada 'O Grande Golpe', escrita pela dupla Ricardo Linhares/Maria Helena Nascimento. Agora esta novela volta para a fila, e na frente dela entrará uma nova trama do grande João Emanuel Carneiro (foto), de 'Avenida Brasil' e a icônica 'Todas As Flores', que ainda neste ano será exibida também na Globo aberta, mas como novela das 23h.