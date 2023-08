Voltarei a trabalhar com Claudete Troiano, amiga da vida toda, nas manhãs da Rede TV!, uma emissora que está me recebendo com tanto carinho aos 50 anos de carreira. Estou me sentindo um iniciante, com todo o frio na barriga, e quero dar o meu máximo! Devo tudo isso ao público brasileiro, que sempre vou reverenciar e respeitar.