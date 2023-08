Faustão recebe apoio de famosos

Inúmeros famosos usaram as redes sociais, na noite de domingo, para prestar apoio a Faustão, de 73 anos, após a divulgação da notícia de que o apresentador enfrenta uma piora no quadro de insuficiência cardíaca e precisará passar por um transplante de coração. Nomes como Péricles, Luciano Huck, Gloria Perez e Drica Moraes enviaram mensagens de carinho ao comunicador.

Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor Péricles foi um dos primeiros a enviar uma mensagem de carinho ao apresentador. Ao compartilhar registros de momentos em que esteve ao lado de Faustão, o sambista ratificou que torce e tem orado pela melhora do amigo, que está internado desde o início do mês de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

"Meu querido Faustão, companheiro e parceiro de trabalho em tantos momentos importantes, estamos todos na torcida por você. Que Deus te abençoe com saúde e que logo possamos estar juntos novamente! Estamos em oração por você, meu amigo. Deus é grande e poderoso, temos fé", escreveu o artista.

Luciano Huck, apresentador: "Fausto Silva pediu orações. Estamos aqui em oração e buscando enviar todo nosso amor pra que ele se recupere o quanto antes. Força, amigo!".

Sergio Mallandro, humorista: "Faustão merece todo o carinho e amor, pela grande pessoa que é. Falo isso porque o conheço! Obrigado, e vamos com fé! Conto com vocês!".

Marcos Mion, apresentador: "Faustão! A gente te ama! Como você disse: 'quem decide é o chefe lá em cima', mas a gente, aqui embaixo, está de mãos dadas com fé inabalável! Vai dar tudo certo", desejou Mion.