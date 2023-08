O circo foi armado

Vocês perceberam que o patrulhamento da liga "os pais sempre querem o melhor para os filhos" foi a campo e com um álibi fortíssimo: 'Se eu, 'mãe', disser tudo, destruo minha filha e sua carreira, por isso não vou mostrar provas que tenho'. Só que o outro lado (a filha Larissa Manoela) já mostrou provas. Fora que a entrevista com a mãe teve todo um preparo para emocionar, como daqueles políticos em campanha. Então quem está certa? A mãe que sofre ao mandar as Barbies da filha ou a filha adulta que quer viver a sua própria vida?