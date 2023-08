'Não tenho esse poder'

Cacau Protásio, de 48 anos, se manifestou no Instagram, na manhã de ontem, após ser acusada de ser a responsável pela demissão de um dos roteiristas do seriado Vai que Cola, do Multishow. Em longo desabafo, a artista esclareceu que não tem o poder de demitir ninguém, já que também é funcionária da empresa, e informou que trata todos com igualdade e respeito.

"Sou funcionária da Globo há mais de 11 anos, sendo 11 temporadas do 'Vai que Cola'. Como qualquer outro funcionário da empresa, eu não tenho o poder de demitir nem de admitir ninguém. A Globo e o Multishow são duas empresas grandes, e só elas podem tomar qualquer decisão em relação ao assunto", começou ela, que interpreta a Terezinha na série.

Nesta semana, uma carta aberta escrita por roteiristas do Vai que Cola para a equipe do programa se tornou pública. Nela, os profissionais lamentam a demissão de André Gabeh e dizem que o roteirista foi "perseguido" por parte do elenco do programa.

"A implicância ou perseguição, por parte do elenco, com o autor não é de hoje. Desde o ano passado, André Gabeh vem sendo melindrado e diminuído. E mesmo assim, seguia exercendo seu trabalho com empenho e competência. Recebemos com consternação a notícia de que ele havia sido demitido faltando menos de um mês para encerrarmos a sala de roteiro. Nosso trabalho é feito em equipe e uma perda dessas, além de injusta, pois o mesmo nunca deixou de cumprir prazos e realizar seu trabalho com excelência, abala a todos. Somos profissionais, mas antes de tudo, seres humanos", dizia um trecho da carta, publicado pelo site Notícias da TV.