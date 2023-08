Paiol e retorno de ex-peões

A 15ª temporada A Fazenda teve algumas de suas novidades reveladas em uma transmissão ao vivo pelo YouTube, com a participação de Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli, diretor do reality show da RecordTV. Durante o programa, Carelli anunciou a nova dinâmica do paiol e confirmou o retorno de ex-peões na edição comemorativa pelos 15 anos do programa, que estreia em 19 de setembro.

Dessa vez, o paiol contará com dez participantes, sendo cinco homens e cinco mulheres na disputa pelas quatro vagas para se juntar aos 18 peões que já estarão na sede da atração. No total, serão 22 integrantes oficiais na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Sobre o perfil dos paioleiros, Carelli fez suspense: "Eles têm uma coisa em comum, mas não posso dizer o que é", disse ele, na live apresentada por Lucas Selfie e com participação do humorista Carioca.

O diretor de núcleo confirmou o retorno de ex-participantes de outras edições, mas não explicou como acontecerá a volta. "Faz parte de uma temporada especial de 15 anos", comentou Rodrigo.

Galisteu chegou a dizer que gostaria de ver o empresário Shayan Haghbin de volta ao confinamento, depois de ser expulso do reality show por se envolver em uma briga física com Tiago Ramos na última edição, que teve Bárbara Borges como a grande campeã.

A apresentadora do programa ainda disse ter o costume de sugerir nomes para o elenco da atração, mas nunca teve resposta do chefe. "Tenho uma lista pessoal, acredito nela. Eu mando para ele [Carelli] uns directs [no Instagram] com os nomes, ele ver, porque eu vejo que ele ver, [mas] me deixa no vácuo. Um silêncio sepulcral", contou Adriane Galisteu.