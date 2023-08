Votação por CPF

A próxima edição do Big Brother Brasil pode ter uma importante mudança. De acordo com imagens que viralizaram nas redes sociais, na quinta-feira, de uma suposta reunião interna da Globo, o reality mais famoso da TV brasileira deve contar com votação por apenas um CPF.

A escolha continuará sendo do público, porém cada pessoa só poderá votar em seu participante preferido para permanecer na casa apenas uma única vez, o que deve impedir os famosos mutirões. Além disso, a novidade poderá combater os sistemas computadorizados, como os 'bots'.

Até o momento, a TV Globo optou pelo silêncio e não se manifestou sobre o assunto.