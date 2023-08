Vítima de si mesma

Quando a novela Renascer foi lançada pela Globo, um dos motes era que o filho caçula do Coronel Inocêncio era acusado pelo pai de ser responsável pela morte da mãe, no parto. E se você ainda aguenta assistir Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, já percebeu que Antônio La Selva também acusava Caio do mesmo. É evidente que Walcyr foi quem repetiu a criatividade de Benedito Ruy Barbosa. Só que agora a Globo vai colocar no ar, logo após Terra e Paixão, o remake de Renascer. Vai repetir o mesmo conflito na trama. Falta de criatividade total!