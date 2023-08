Apresentador era segundo da fila de prioridade para o transplante

Faustão ocupava o segundo lugar na fila de espera, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Ainda na madrugada do domingo, a Central ofereceu um coração à equipe transplantadora do comunicador, que aceitou a oferta do órgão após avaliação de compatibilidade.

Por meio do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, 12 pacientes atendiam aos requisitos. Desse total, quatro estavam priorizados — Faustão ocupava a segunda posição.

A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão. As razões da recusa não foram divulgadas pela Central de Transplantes, mas podem estar relacionadas a incompatibilidades entre receptor e doador.