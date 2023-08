Sem erros!

A novela 'Amor Perfeito' é a única das novas da Globo que vale a pena ser assistida. Sua trama é deliciosa, bem arrumada e nos faz torcer pelos personagens centrais. A autora Duca Rachid, que sempre fez dupla com outra talentosa, Thelma Guedes, desta vez divide a escrita com os coautores Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. O elenco também ajuda muito com atores incríveis como Levi Asaf, Diogo Almeida, Mariana Ximenes, Zezé Polessa, Camila Queiroz, Ana Cecília Costa, e outros. Mas é impressionante como Duca sabe como emocionar o público.