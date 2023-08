Advogado de Patrícia Poeta se manifesta

Em entrevista ao MEIA HORA, na manhã de ontem, André Perecmanis, advogado de Patrícia, comentou o caso. "É muito importante essa decisão, porque ela mais uma vez confirma o que a gente vem dizendo, ela refuta a tentativa da Sonia, assim como a do [jornalista] Alessandro Lo-Bianco, no processo que ele já é réu, de tratar o que é ofensa, o que é uma campanha difamatória, como se fosse liberdade de expressão", disse Perecmanis, citando o colunista que participa do programa.

A defesa também subiu o tom ao falar sobre a equipe do vespertino. "É uma ação deliberada, repetida, ao longo de vários meses, destinada a destruir a reputação dela (Patrícia)." André explicou, também, que Patrícia não deseja indenização em dinheiro.

Procurada pelo MEIA HORA, a assessoria de Sonia Abrão disse que a apresentadora não vai se manifestar sobre o assunto. Através de sua representante, Alessandro Lo Bianco também informou que não comentará o caso. A RedeTV! também foi procurada pelo jornal para falar sobre o processo, mas não se pronunciou até a publicação desta matéria.