Vai começar hoje!

Depois de mais de um ano, começam oficialmente hoje os XXIV Jogos da Baixada 2023, uma realização do jornal O DIA, com apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae, envolvendo 14 prefeituras da região.

A cerimônia de abertura - que terá apresentações especiais de ginástica rítmica e freestyle - acontece na Vila Olímpica de Mesquita (Avenida Baronesa de Mesquita, s/nº, em Cosmorama), às 9h, com a leitura do juramento pela atleta Isabella Porto Cardoso, de Paracambi. Já quem conduz a tocha é o atleta Nelson Rocha dos Santos, que já participou dos Jogos Pan-Americanos do México, Porto Rico e Caracas, Campeonato Mundial na Finlândia e Olimpíadas de Moscou e de Los Angeles. O acendimento da pira está a cargo de Anderson Vinícius de Oliveira Santos, atleta de Mesquita, que já fez bonito no handebol e no atletismo. Protocolo cumprido, depois é a vez do handebol feminino (o masculino acontece no domingo) e do atletismo (feminino e masculino). Todos sub-14.

"Os Jogos da Baixada são o maior evento socioesportivo da região. Sua proposta é não somente fomentar o esporte como um instrumento de inclusão, fortalecendo o seu lado socioeducacional e criando novos talentos, formando grandes homens para um país melhor. O jornal O DIA tem muito orgulho de realizar junto com seus grandes parceiros e patrocinadores um projeto de tanta relevância para a Baixada", diz Marcos Rezende, vice-presidente, do Grupo O DIA de Comunicação.