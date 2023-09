Filho na produção de vídeos eróticos

A famosa ainda comentou os boatos de que teria se relacionado com o filho mais velho, Arthur, de 18 anos, que ajuda a mãe na produção de conteúdo erótico para a internet. "Isso é mentira e as pessoas que falaram terão que responder isso judicialmente. Teve alguém que disse até que eu estava grávida do meu filho. Tudo tem limites. Toca em mim, mas não toca nos meus filhos", avisou Urach.

"Opinião pública não paga minhas contas. Às vezes, muitos estão me julgando e fazendo pior, roubando, enganando. Eu estou apenas trabalhando. Meu limite é não ser presa. O que vai fora da lei, eu não faria", garantiu Andressa Urach.