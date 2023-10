21h20.Globo: Caio faz questão de ajudar Aline com a mudança. Luigi faz uma surpresa para Petra (foto) antes de a mulher ir para clínica, e a leva na aldeia para encontrar Hélio e Caio, e ser abençoada por Jurecê. Agatha avisa a Graça que já sabe do segredo da jovem com Marino.