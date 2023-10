21h20. Globo: Jurecê e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene (foto) de traição. Anely conta para Emengarda as histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade. Jurecê tem outra visão.