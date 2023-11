São 26 anos de inclusão

A união e a solidariedade vão tomar conta da televisão brasileira amanhã (10) e no sábado (11) com a 26ª edição da campanha Teleton, no SBT, que visa arrecadar recursos em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

A apresentadora Eliana é a madrinha da campanha, que conta também com o cantor Daniel como padrinho; Celso Portiolli é o padrinho digital; Maisa Silva é a madrinha digital, e a influenciadora Virgínia Fonseca participa pela primeira vez como embaixadora.

"São 10 anos (como madrinha) e parece que foi ontem. Fui embaixadora logo que eu cheguei no SBT, no meu retorno à emissora, depois de 11 anos fora. Quando me chamaram para ser madrinha foi uma responsabilidade muito grande. E ainda é. Mas é uma responsabilidade gostosa, de amor, que aquece o coração", garante Eliana. Anteriormente, o cargo era ocupado por Hebe Camargo.

As doações já começaram e podem ser feitas através de duas opções chaves PIX: doeteleton@aacd.org.br ou (11) 04331-0144. Também é possível doar por telefone ou pelo site teleton.org.br.