Olha o que Galvão fez!

A série documental Original Globoplay Galvão: Olha O Que Ele Fez será exibida pela primeira vez na TV Globo, na noite de amanhã. Com direção de Sidney Garambone e Gustavo Gomes, o especial mostra quem é Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, tanto nos momentos de intimidade em família, quanto nos profissionais, em momentos marcantes da sua trajetória.

Através do narrador, o material conta boa parte do que aconteceu na história do esporte brasileiro nos últimos 40 anos. A equipe do documentário viajou com Galvão para os Estados Unidos, Japão, Catar e alguns de seus refúgios, como a casa de Londrina, no Paraná, e a fazenda Candiota, no interior do Rio Grande do Sul.

Histórias desconhecidas, broncas nos bastidores e a intimidade deste carioca nascido na Tijuca, torcedor do Flamengo, que passou boa parte da infância e adolescência entre Santos e São Paulo, estão nesta produção. No Maracanã, passou por uma experiência inédita: assistir a um Fla-Flu como torcedor, acompanhado pelos filhos e netos, algo que nunca tinha experimentado. Galvão Bueno também voltou ao Autódromo de Suzuka, no Japão, onde Ayrton Senna conquistou seus três campeonatos mundiais de Fórmula 1. Foi ao Rose Bowl, em Los Angeles, onde o Brasil deu fim a um jejum de 24 anos sem conquistar um Mundial. E a Doha, no Catar, onde fez sua última das 11 coberturas de Copas do Mundo.