A Conmebol divulgou o seu ranking atualizado pra divisão dos potes do sorteio dos grupos da Libertadores de 2024. Pela lista, cinco brasileiros devem ser cabeças de chave: Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. O Atlético-MG deve entrar no pote 2. Botafogo e Bragantino, caso avancem à fase de grupos, entrarão no pote 4. Ambos podem ser sorteados em chave de clubes brasileiros.