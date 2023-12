Ivan Barreto vence a última temporada

O participante Ivan Barreto, do Time Lulu Santos, é o vencedor da 12ª edição do The Voice Brasil, da TV Globo. As fases da Semifinal e Final foram disputadas ao vivo na quinta-feira (28), e apresentadas por Fátima Bernardes. Essa foi a última temporada do programa, já que agora a emissora pretende lançar um reality musical, o Estrela da Casa, com transmissão 24h, confinamento e decisão do público prevista para o segundo semestre de 2024.

A nova voz do Brasil escolheu um clássico de Tim Maia, 'Um Dia de Domingo', para a fase final do programa e conquistou o público de casa com 35,74% dos votos. E para comemorar a vitória, Ivan optou novamente pela música da sua Audições às Cegas, e cantou 'I Can't Stop Loving You', de Ray Charles.

O programa ainda teve uma participação surpresa, o ex-apresentador do The Voice Brasil, Tiago Leifert, que comandou nove temporadas. Ele subiu no palco logo após o anúncio dos finalistas, se emocionou ao fazer um discurso e relembrou sua passagem por lá.

"É muito importante para mim o The Voice Brasil, mudou minha vida, como deve ter mudado a vida de milhares de artistas que passaram por aqui. E eu só queria agradecer a honra de estar aqui hoje, de poder ver vocês. Estou nervoso de estar aqui, de poder me despedir agora direito, dignamente, porque vocês foram muito importantes da minha vida, por muitas coisas legais juntos", disse Tiago.