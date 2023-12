Confira o que rolou nas performances

SEMIFINAL

Time Teló: Jhonny, nosso pagodeiro, trouxe uma versão da canção "Melhor Eu Ir", de Péricles, com uma versão totalmente nova pelos acordes dele. Já Renan Zonta optou pelo seu estilo rock 'n' roll em uma versão de "Oh, Darling", hit dos Beatles.

Time IZA / MUMU: Luana Camarah escolheu "Romaria" para sua performance, um grande sucesso sertanejo. E Thais Ribeiro trouxe "Run To You", que dominou as principais paradas de música em 1984, chamando atenção da técnica IZA.

Time Lulu: GUT apostou em "Tudo Mudou (Todo Cambió)" para a disputa musical. Já Ivan Barreto escolheu "Colors", do grupo musical Black Pumas, usando seus graves e drives na voz.

Time Brown: Amanda Maria se entregou na música "Respect", de Aretha Franklin. E Matu trouxe uma versão de "Faltando Um Pedaço", de Djavan, com toda sua presença de palco.

FINAL

Amanda Maria foi a escolhida do Time Brown e optou pela canção "Fé", de IZA, mas agora em uma versão cheia da sua personalidade.

Ivan Barreto foi o escolhido do Time Lulu e mostrou que é um verdadeiro campeão ao se apresentar com "Um Dia de Domingo", de Tim Maia.

Jhonny foi o finalista do Time Teló e arrepiou o público com "Separação".

Thais Ribeiro foi a finalista do Time IZA e escolheu para sua performance a canção "Nada Mais", versão de Gal Costa.

Os técnicos IZA, Lulu Santos, Michel Teló e Carlinhos Brown ainda se despediram e cantaram juntos "E.C.T", parceria de Carlinhos com Nando Reis e Marisa Monte.