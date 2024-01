As filmagens do longa foram marcadas por situações misteriosas, segundo conta Robson, 29: "Quando o diretor falou 'quero que a equipe toda veja vocês se apresentando' (pela primeira vez), a gente ainda não ia tocar, estava só a música. Quando deu o 'play', veio um trovão: blecaute no quarteirão inteiro. E a gente ficou lá tocando, fazendo o show, tudo, o pessoal assistindo. Fico arrepiado só de lembrar. Quando acabou a nossa apresentação, voltaram as luzes", relata o ator.