Mamonas Assassinas: filme resgata história

Atenção, Creuzebek! "Mamonas Assassinas: O Filme" estreou no último dia 28 oferecendo aos fãs dos cinco rapazes de Guarulhos a chance de revisitar a curta trajetória de sucesso de uma das bandas mais populares dos anos 1990. Com direção de Edson Spinello, a produção se afasta do fim trágico que o quinteto teve para enaltecer os momentos que levaram o grupo a se tornar um dos grandes expoentes do gênero no Brasil, conhecido pelas letras que misturavam humor e política, embaladas em ritmos para todos os gostos.

O vocalista Dinho Alves é vivido por Ruy Brissac, enquanto o guitarrista Bento Hinoto é interpretado pelo sobrinho, Beto Hinoto. Adriano Tunes e Rhener Freitas assumiram os papeis dos irmãos Samuel (baixista) e Sérgio Reoli (baterista), e Robson Lima surge como o tecladista e percussionista Júlio Rasec.

Para Ruy, o desafio de incorporar o cantor baiano começou em 2016, com o musical biográfico que rodou o Brasil. Agora, o artista celebra a novidade de levar a história para as telonas: "É incrível demais! Mas tem que ir lapidando, porque o teatro é um outro tipo de interpretação, uma outra linguagem. Esse foi o grande desafio, na verdade. Tirar aquela atuação grande, deixar mais natural, criar esse lado humano do Dinho", explica o ator, de 34 anos.

Já Beto, de 25, se lançou de corpo e alma na responsabilidade de interpretar o próprio tio, a quem não chegou a conhecer, tendo nascido dois anos após o grave acidente de avião que vitimou todos os Mamonas, na Serra da Cantareira, no dia 2 de março de 1996.

"Não só de estar fazendo um filme, mas, como família, também me sinto honrado de poder ter o mesmo nome e levar o legado do Bento, a história dele e dos cinco meninos de Guarulhos", diz o artista, estreante em atuação.