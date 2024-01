Puxão de orelha e desculpas

A fala de Davi também não repercutiu muito bem dentro da casa mais vigiada do Brasil. No quarto, Michel alertou Davi sobre sua fala problemática. "Pega muito mal, porque você pega uma minoria que a gente luta pra caramba pra não ter isso", disse o professor. "Eu achei que poderia ter sido uma maneira de expressão que infelizmente as pessoas ainda tendem a usar", completou.

Davi ouviu tudo o que Michel tinha para dizer e se desculpou. "Eu entendo, eu entendo. E peço desculpas a você [...] É porque eu estava estressado, mas não foi nenhum modo de querer te machucar", respondeu.

Isabelle foi outra que conversou com o baiano sobre o assunto. "Chega, você já falou tudo o que queria", disse a sister do quarto fada.