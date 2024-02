Samba no pé e carisma no Tuiuti

Há dois carnavais como Rainha de Bateria do Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima se tornou um fenômeno dentro e fora das quadras e da Passarela do Samba. Nas redes sociais, a majestade acumula mais de 900 mil seguidores. Fora delas, Mayara carrega uma legião de sambistas admirados com seu samba no pé e sincronismo com os ritmistas. Mas muito além do sucesso e do alto desempenho na dança, a Rainha da SuperSom também se tornou sinônimo de representatividade para muitas crianças.

Nos ensaios de rua da escola de São Cristóvão, muito além do samba no pé, o que também chama a atenção é o carinho e admiração do público infantil pela sambista. Além da tietagem, as crianças também tentam reproduzir as coreografias de Mayara. Cria da Cidade de Deus, ela acredita que estar à frente do posto de Rainha de Bateria é, também, a representação de meninas da comunidade.

"É muito importante. Sempre falo e repito: o meu intuito em estar à frente da bateria é representar essas meninas. Eu faço a maior questão de puxar para o meu lado as crianças que me acompanham no ensaio ou pedem para sambar comigo. Acredito que esse é o resgate do samba e o nosso futuro. Se quem está agora não alimentar, não oferecer o melhor para essas crianças e não mostrar o melhor que o samba tem, ele deixará de existir. Quanto mais a gente alimentar isso, será melhor para o futuro", comenta a Rainha de Bateria.

Começou a vida no mundo do samba no Aprendizes do Salgueiro. Em 2022, bastou um ensaio da bateria no setor 11 da Marquês de Sapucaí para a então Princesa se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais e cair nas graças dos sambistas.