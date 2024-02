Presidenta poderosa!

Filha de Roberto Firmino, ex-presidente da Estação Primeira de Mangueira, Guanayra Firmino vai para o segundo desfile à frente da Verde e Rosa. O ano de 2024 é totalmente diferente, afinal, marcará a homenagem no enredo para a cantora Alcione. Ao falar sobre sua expectativa para a apresentação, ela revela "ansiedade controlada".

"Minha expectativa é enorme. Estamos desenvolvendo um trabalho com muita vontade, muita garra, mas a Alcione coloca um plus nessa tarefa. Era um sonho meu fazer esse enredo. Quando os carnavalescos (Guilherme Estevão e Annik Salmom) vieram pra cá, sabiam dessa minha vontade. Nas gestões anterioes, eu já falava isso. A gente não sabia se a Alcione aceitaria. Na hora que fiz o convite, ela deu uma respirada, achei que ela não ia querer. Acho que ficou assustada. Até hoje ouço ela falar que não caiu a ficha. Quando ela disse sim, deu um alívio. Queria faz muito tempo que fosse nosso enredo. Eu gosto muito da Alcione como cantora, mas gosto ainda mais como pessoa. Tudo conspirou a favor. Está completando 50 anos carreira. Fez muito pela Mangueira do Amanhã. Por isso, a minha expectativa é enorme", disse.