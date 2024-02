Yasmin encurrala e Rodriguinho se faz de desentendido

Na tarde de ontem, Yasmin chamou Rodriguinho para conversar sobre o papo de brothers sobre os corpos da sisters. O cantor afirma "não lembrar de ter participado" da conversa.

"Se eu visse alguém falar sobre, por coisa muito menor já fiz isso: 'Gente, vocês não têm noção do que estão falando? Estão loucos?'. Não me lembro de ter participado de um assunto pesado. Sou casado, vou ficar ali no meio?", afirmou.

No início do confinamento, Rodriguinho se reuniu com Nizam e Vinicius para opinar sobre o corpo de Yasmin.

"Eu acho ela bonita. Ela já foi melhor, está mais velha e largou mão aqui. Lá fora fica arrumadona na balada, a gente está vendo outra realidade aqui. A bunda dela... Deixa eu ficar quieto", disse.