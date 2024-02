Vai migrar para as mídias digitais

Fora da TV Globo, Fátima vai participar da cobertura das Olimpíadas em formato completamente digital. "É ELA! E a expectativa só aumenta! Temos mais uma confirmação na escalação do nosso time do Paris É Brasa, que agora conta com um dos maiores nomes da comunicação brasileira! Com coberturas de dois outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo, Fátima Bernardes já está arrumando as malas para embarcar com a gente rumo a Paris! Vai ser uma cobertura histórica das Olímpiadas 2024, e a primeira 100% digital da Fátima!", escreveu a agência Play9 em uma publicação conjunta com a jornalista.