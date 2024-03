Tá mal? Dorival tem um plano

Uma nova era começou. O técnico Dorival Júnior convocou, ontem, a seleção brasileira pela primeira vez. O treinador chamou 26 jogadores para os amistosos contra as seleções da Inglaterra, em Wembley, no dia 23, e contra a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu. A lista conta com Ayrton Lucas, do Fla, André, do Flu, e outros cinco atletas que atuam no Brasil, além de seis estreantes com a amarelinha.

"É uma relação inicial. Espero que todos entendam que o trabalho continua. Vamos observar jogos e os nomes podem alterar com o tempo. Todos serão monitorados, e é uma obrigação de todos nós. Não foi fácil elaborar a lista, temos de pensar em muitos detalhes além do principal, que é o encaixe tático que buscaremos neste curto espaço de tempo", disse Dorival.

Embora estejam se destacando nos últimos meses, as principais novidades são os seis estreantes, e três deles atuaram sob comando de Dorival no São Paulo: o goleiro Rafael, o volante Pablo Maia e o zagueiro Beraldo, hoje no Paris Saint-Germain. Os outros são o zagueiro Murilo, do Palmeiras, o meia Andreas Pereira, ex-Fla e atualmente no Fulham-ING e o atacante Savinho, do Girona-ESP.