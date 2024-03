Wanessa termina namoro com Dado

Wanessa é a mais nova solteira do pedaço. É o que diz a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense. A decisão de terminar o namoro com Dado Dolabella partiu da cantora.

Um dos motivos parece ter sido a língua solta do ator. O artista sabia que qualquer opinião polêmica e deboche, de acordo com a coluna, poderia prejudicar a imagem de Wanessa diante do público que acompanha o Big Brother Brasil 24. O que supostamente atrapalhou o jogo da cantora e influenciou telespectadores do programa.

Após ser expulsa do BBB24, Wanessa tomou conhecimentos de atitudes do amado e decidiu colocar um ponto final na relação.

Dado não aceitou muito bem a decisão da cantora e tenta fazer Wanessa voltar atrás e se entregar ao amor. Entretanto, ele enfrenta um grande empecilho: Zilu Camargo.

Ainda segundo a coluna, a ex-sogra tem demonstrado que está disposta a fazer a filha seguir a vida bem longe de Dado, principalmente após descobrir as brigas do casal dentro de casa, através dos vizinhos.