DR entre Bin e Giovanna: 'Faltou maturidade'

MC Bin Laden e Giovanna tiveram uma DR no quarto Gnomo do BBB24 e se acertaram. O funkeiro pede desculpas para a sister após não falar mais com ela dentro da casa mais vigiada do Brasil. Ele alega que faltou maturidade na relação com a mineira.

"Queria te pedir desculpa daquele dia que aconteceu na cozinha, daquilo que falei para você. Enxergo que estou errado. Não é pela pressão dos outros, não, de falar contigo. Acho também a forma que a gente ficou ali resolvido", começa o funkeiro.

"Eu acho também estava vivendo muita coisa ali que estava muito complicado e eu não sabia digerir. Então, eu enxergo que faltou muita maturidade algumas coisas ali para mim, porque estava passando por muitas coisas aqui dentro", explica ele.

Na sequência, ele justifica que, por esse motivo, ele estava sentindo muitas coisas, mas pede desculpas pelo seu erro. "Estou te pedindo desculpa realmente pelo meu erro. Sobre essa situação de não vir falar contigo, algumas vezes eu tinha conversado com o Lucas, quando a gente ficava. 'Eu não sei se a Giovanna está com alguma coisa porque às vezes ela não fala muito comigo, quando ela está com o pessoal dela. E ela fala comigo quando estou só'", conta o brother.

Na sequência, Giovanna expõe que não gostou da atitude do brother. "Eu fiquei muito magoada, sim. Eu sei que você tem dias e dias e que ficar no seu canto. Eu também sempre respeitei isso, não ia perguntar sempre", afirma ela.