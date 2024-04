Beatriz: 'A vida é uma só'

Beatriz, a 20° eliminada do 'BBB 24', falou sobre a sua empolgação nas festas do reality show e explicou como se sentiu diante dos famosos. A declaração foi feita em entrevista à Ana Maria Braga, no "Mais Você" de ontem.

Uma das festas que a apresentadora mencionou foi aquela em que Bia subiu em uma área proibida do palco durante o show de Xande de Pilares, um ídolo para ela. Os outros participantes alertaram Beatriz sobre a infração, mas ela ignorou os pedidos para descer.

"Eu queria perguntar para você o seguinte: e se fosse ao contrário?", indagou a apresentadora. "Ana, eu ia reagir normal", respondeu Bia. Depois, explicou suas atitudes nas festas e se referiu ao seu comportamento como pura "alegria".

"Eu gosto da farra, da alegria. Foi tão emocionante! (...) Quando você vê um ídolo seu cantando na sua frente, é de arrepiar, é muito forte. Ali eu saí de mim. É claro, não pode, levei um chamadão da direção, mas eu fui tão feliz! Eu me entreguei, eu vivi. A vida é uma só", explicou.

Logo após a eliminação de Beatriz, a última prova do líder da edição começou. Davi mostrou resistência e garra ao vencer a prova que o levou diretamente para a final do BBB 24, além de garantir um carro 0 km. Com isso, Matteus, Isabelle e Alane enfrentam o último paredão do programa, com a eliminação marcada para amanhã. No entanto, tudo indica que o público já decidiu quem sai. Entre Matteus, Isabelle e Alane, a disputa parece estar mais acirrada entre as sisters e o Alegrete deve ir direto para a final do programa.