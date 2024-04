Alane: 'Não gosto nem de olhar'

Alane tomou café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você, da TV Globo, ontem, após ser eliminada do BBB 24. No programa, a bailarina falou sobre sua reação ao saber da sua saída do reality show. Na ocasião, ela chorou, se bateu e demonstrou muito desespero.

"Eu me cobro muito e eu esperava muito chegar na final. Então, a frustração de ser eliminada, eu acabei exaltando de uma forma muito maior do que eu imaginava que seria. Então, foi duro, eu não gosto nem de olhar assim, é um momento que eu não quero olhar", afirmou Alane.