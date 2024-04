Admiração e amor

Edu Guedes compartilhou uma série de fotos com Ana Hickmann, no Instagram, e se declarou para a apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV. O chef de cozinha exaltou a namorada e disse que os dois terão muitas coisas para viver em breve.

"A cada dia te admiro mais! Parabéns pela mulher, mãe, amiga que você é. Com sua garra e perseverança, conquista tudo aquilo que sonha. Estarei sempre a seu lado. Em breve teremos muitas coisas importantes para viver! Com amor e carinho, Edu", escreveu ele.

Ana e Edu assumiram o namoro em março deste ano e desde então compartilham alguns momentos do casal com os fãs nas redes sociais. Os rumores de que os dois estavam juntos tiveram início após a apresentadora se divorciar do ex-marido, Alexandre Correa, no ano passado.