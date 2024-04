Bruno Gagliasso e a desconstrução sexual

Bruno Gagliasso opinou sobre tabus em relação ao sexo e revelou que "aprendeu" com a pornografia, em entrevista concedida à GQ Brasil. À publicação, o ator, que é uma das estrelas do filme 'Por Um Fio', longa inspirado na história de Drauzio Varella sobre a perda do irmão para o câncer, com previsão de estreia para o ano que vem, ainda comentou que é um homem em desconstrução.

"Fui uma dessas crianças que 'aprendeu' com a pornografia. Com o tempo, tive que entender que sexo é outra história. Isso foi determinante na minha vida e acredito que na vida de muitos homens da minha geração. Aquilo é uma ilusão, grande mentira e você cresce com aquela pressão. Não me considero um homem desconstruído, sigo em desconstrução o tempo inteiro", afirmou ele, que opinou sobre a restrição em falar abertamente sobre questões ligadas ao sexo devido a padrões impostos pela sociedade.

"As mulheres sempre foram oprimidas, então é normal que nós, homens, tenhamos mais liberdade para falar de sexo. Mas alguns assuntos ainda são tabus, como... brochar. Brochar é biologicamente normal", disse Bruno.

O artista também contou como pretende abordar a questão da educação sexual com os filhos, Titi (10), Bless (9), e Zyan (3). "Titi ainda não tem essa noção, mas daqui a pouco vai ter. Ensinamos o básico da educação sexual para ela. Algumas pessoas pensam que educação sexual é ensinar a transar, quando nada mais é que aprender a conhecer o próprio corpo e a respeitar o outro".