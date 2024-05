Revolta com camisinhas furadas

Ao fazer uma brincadeira com as camisinhas disponibilizadas pela produção do reality A Grande Conquista 2, da Record, a paulista Bifão percebeu que os preservativos estavam furados. Enfurecida, ela reclamou com as câmeras da mansão.

A participante encheu mais de um preservativo com água. "Ninguém vai usar isso aqui mesmo, porque é um programa de família. Então, vamos nos divertir, pelo menos", disse ao lado de outra participante. Ela notou, porém, que o líquido estava vazando.

A empreendedora, indignada, puxou a orelha da produção do programa. "Mano, olha isso! Olha isso aqui!", exclamou, chocada, mostrando para outras pessoas na casa. "C..., mano, é sério isso daí, tá? Produção, é sério mesmo. As camisinhas estão todas furadas".

"Isso aí é um problema sério, cara. Isso aí não pode acontecer, não. Imagina? Se alguém usasse mesmo", continuou ela.

Eliminação

Ao todo, 32 Vileiros fizeram parte da segunda Zona de Risco do programa, os 15 menos votados se deram mal e tiveram que se despedir do reality. Os eliminados foram: Fabrício Almeida, Nelsão Fenix, Tatiane Melo, Márcia Barroz, Uarzancler Zuckerman, Neuma Carolina, Jordana Guimarães, Theo Black, Leonardo Saavedra, Bruno Canaan, Thay Sampaio, Ingrid Caravellas, Nemo, Rita Assumpção e Di Silva.